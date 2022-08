Bescheiden winsten Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger geëindigd na een opleving richting het slot. De STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent in de plus op 442,35 punten, de Duitse DAX steeg 0,2 procent op 13.816,61 punten en de Franse CAC 40 eindigde 0,3 procent hoger op 6.569,95 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.509,15 punten.

"Zwakkere grondstoffenprijzen helpen de beurzen omhoog, ondanks dat de dalende olieprijzen energie-aandelen raken", zei marktanalist Chris Beauchamp van IG.

China verlaagde maandag onverwacht de interbancaire rente om de economie te ondersteunen, na tegenvallende economische cijfers eerder op de dag over de detailhandel en industrie. Tijdens de middaghandel kwamen daar nog zwakke data over de industrie in New York en Amerikaanse woningmarkt bij.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht dat de economische activiteit in China gematigd blijft richting de wintermaanden, omdat de coronabesmettingen vermoedelijk hoog blijven en Beijing dus ook zijn zero-covidbeleid zal handhaven.

De Japanse economie trok juist aan in het tweede kwartaal van dit jaar. De economie groeide met 2,2 procent, tegen 0,1 procent groei een kwartaal eerder.

Verder merkte Hewson op dat de gasprijzen in Europa hoog blijven, vanwege de zorgen over verstoringen in de toekomstige gaslevering door Rusland. "Hoewel de prijzen in de VS nu in een minder hoog tempo lijken te stijgen, is het ergste voor Europa waarschijnlijk nog niet achter de rug", aldus Hewson.

De aanhoudende droogte in een groot deel van Europa heeft intussen gevolgen voor de logistiek en de energiekosten.

De olieprijs daalde fors. WTI kost maandag 88 dollar per vat en is daarmee zo'n 4 procent goedkoper dan vrijdag.

Economische cijfers van ZEW en het bbp van de eurozone zullen deze week waarschijnlijk tot meer zorgen over de zwakke economie leiden en dat kan de euro omlaag duwen. Het muntpaar euro/dollar noteerde maandag rond het slot in Europa op 1,0192.

Bedrijfsnieuws

HelloFresh bevestigde zijn doelen voor dit jaar. Het aandeel steeg zo'n 3 procent in Frankfurt. Just Eat Takeaway profiteerde mee en steeg in Amsterdam meer dan 2 procent.

Levensmiddelenconcern Henkel boekte meer omzet, maar minder winst. Het aandeel won een procent.

Aegon daalde 2,5 procent. Credit Suisse verhoogde maandag het koersdoel voor Aegon van 5,80 naar 5,90 euro en handhaafde het Outperform advies.

Shell verloor 1,5 procent bij een dalende olieprijs. BP verloor meer dan een procent en Total daalde zo'n 2,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.