Berenberg verlaagt koersdoel Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft de winstverwachtingen voor Fastned verlaagd, waardoor het koersdoel van 62,00 naar 55,00 euro ging, maar het koopadvies voor de exploitant van oplaadpalen werd gehandhaafd. Het koersdoel blijft 55,00 euro. Het tweede halfjaar is seizoensmatig beter en een verandering van de strategie om tarieven aan te passen op basis van de groothandelsprijzen voor elektriciteit, zou de resultaten en de aandelenkoers in de rest van het jaar moeten steunen, denken de analisten. Door de sterk gestegen groothandelsprijzen voor stroom daalde de brutomarge van 81 naar 62 procent in het eerste halfjaar. Toch was het operationele EBITDA-resultaat vier keer zo hoog als een jaar eerder, met 2,9 miljoen euro, door lage kosten per voertuig dat oplaadt. De nettowinst van Fastned van 12,6 miljoen euro in het eerste halfjaar was lager dan de consensusverwachting van analisten en ook 36 procent lager dan een jaar eerder, door hogere kosten van expansie, zo merkte Berenberg op. Omdat beleggers in aanloop naar de cijfers nog somberder waren reageerde het aandeel toch positief, denken analisten van Berenberg. Fastned zal zo'n 50 miljoen tot 75 miljoen euro nodig hebben voor nieuwe opdrachten in Frankrijk, Duitsland, het VK, Spanje, Polen en Italië, zo merkten de analisten bovendien op. Dit zal waarschijnlijk met een converteerbare obligatie worden opgehaald.



Het aandeel Fastned sloot vrijdag op 37,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.