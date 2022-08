Fastned ziet verkopen bijna verdrievoudigen

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft de laadomzet in de eerste helft van dit jaar bijna zien verdrievoudigen. Dit maakte het snellaadbedrijf donderdagochtend voorbeurs bekend.

De laadomzet nam met 188 procent toe tot 12,6 miljoen euro. Hierdoor kwam de kwartaalomzet uit op meer dan 27 miljoen euro geannualiseerd. De stijging is volgens Fastned te danken aan de groei van het Europese netwerk, toegenomen vraag naar laden dankzij sterke verkopen van elektrische auto’s in de markten waarin Fastned actief is alsmede een toename van de omzet per laadsessie.

In het afgelopen halfjaar werden 23 nieuwe stations aan het netwerk toegevoegd. "Omdat we veel stations in de bouwplanning hebben, zijn we ervan overtuigd dat we ons zullen houden aan ons doel om in 2022 ten minste 65 nieuwe stations te openen", aldus het bedrijf.

De operationele EBITDA verviervoudigde tot 3,0 miljoen euro en neemt volgens Fastned sneller toe dan de omzet dankzij een operationele hefboom.

"Halverwege het jaar boeken we uitstekende vooruitgang met onze doelen. In de eerste zes maanden van 2022 waren de laadinkomsten al hoger dan in heel 2021. Het expansietempo van ons netwerk trekt aan en we liggen op schema om het aantal stations te verdubbelen tot meer dan 400 voor eind 2024", aldus CEO Michiel Langezaal.

Fastned merkte op dat vanaf 1 augustus of 1 september de prijzen op alle markten worden verhoogd, om de impact van de stijgende energieprijzen te verzachten. "Aangezien we verwachten dat de energiemarkten in de nabije toekomst volatiel zullen blijven, zullen we onze tarieven in de toekomst maandelijks heroverwegen en indien nodig aanpassen om ervoor te zorgen dat ze redelijk blijven voor onze klanten en tegelijkertijd een duurzame marge opleveren."

Fastned leed afgelopen halfjaar nog wel verlies. Onderliggend was er een negatief resultaat van 10,4 miljoen euro. Dat is beduidend meer dan de 7,7 miljoen euro verlies in de eerste helft van 2021.

Langere termijn

Fastned herhaalde te verwachten een netwerk van 400 operationele stations te hebben voor eind 2024 en dat de gemiddelde omzet per station vóór 2025 boven de 400.000 euro zal zijn en meer dan één miljoen euro per station tegen 2030. "We verwachten dat de operationele EBITDA-marge tegen 2025 meer dan 40 procent zal bedragen, terwijl de EBITDA van het onderliggende bedrijf naar verwachting positief zal worden in 2023."