Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel JDE Peet's

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor JDE Peet's verhoogd van 24,00 naar 25,40 euro, maar handhaaft desalniettemin het verkoopadvies op het aandeel. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de zakenbank. JDE Peet's kwam woensdag met sterke halfjaarcijfers op de proppen, aldus Berenberg. De autonome groei van 15,8 procent was een stuk hoger dan de 13,7 procent die was verwacht, maar de koerswinst van 11,5 procent vindt de zakenbank overdreven. "Meer prijsverhogingen zijn in de tweede jaarhelft nodig om de inflatie het hoofd te kunnen bieden", denkt de bank. Berenberg verhoogde de winstverwachtingen voor JDE Peet's voor 2022 tot en met 2024 met 8 tot 12 procent, maar daarmee blijven de taxaties voor 2023 en 2024 6 tot 7 procent onder consensus. De bank gaat uit van een recessie in West-Europa en de in VS. Ook nemen de analisten een vertrek uit Rusland mee in hun taxaties. Het aandeel JDE Peet's sloot donderdag op 31,12 euro. Bron: ABM Financial News

