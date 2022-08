Winst Allianz valt terug Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Allianz heeft in het tweede kwartaal de winst flink zien teruglopen, vanwege mindere prestaties van de vermogensbeheertak, maar de operationele winst trok wel aan. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse verzekeraar. In het afgelopen kwartaal bedroeg de nettowinst 1,7 miljard euro tegen 2,2 miljard euro een jaar eerder. De operationele winst steeg wel met 5,3 procent tot 3,5 miljard euro, aangejaagd door betere resultaten uit schadeverzekeringen. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een nettowinst van 1,8 miljard en een operationele winst van 3,3 miljard euro. De groei werd wel geremd door de vermogensbeheertak, als gevolg van de volatiliteit op de beurzen en terughoudendheid onder beleggers. In deze divisie liep de operationele winst met 6,6 procent terug. Het beheerd vermogen daalde met 109 miljard euro tot 2,3 biljoen euro, mede vanwege de ongunstige financiële markten waar de hoge inflatie de onzekerheid vergroot. De netto-uitstroom bedroeg bijna 34 miljard euro. De inkomsten stegen met 8,2 procent tot 37,1 miljard euro, aangejaagd door de schadeverzekeringen van Allianz, waar hogere volumes gepaard gingen met betere prijzen. Allianz bevestigde de outlook voor heel 2022 van een operationele winst van 13,4 miljard euro, met een maximale afwijking van 1 miljard euro naar beneden of boven. Bron: ABM Financial News

