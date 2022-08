Update: Blockbusters spekken omzet bioscoopketen AMC Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald, omdat het bioscoopbezoek toenam terwijl de coronapandemie afzwakte. Dit bleek donderdag nabeurs cijfers van de Amerikaanse bioscoopketen. CEO Adam Aron wees op blockbusters als "Top Gun: Maverick" en "Jurassic World: Dominion" die veel publiek trokken. In de verslagperiode verbeterde de omzet van 444,7 miljoen naar 1,17 miljard dollar, vrijwel gelijk aan wat analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden. Het aangepaste resultaat kwam uit op 106,7 miljoen dollar positief, wat een forse verbetering was ten opzichte van het verlies van bijna 151 miljoen dollar in dezelfde periode in 2021. Onder de streep resteerde voor AMC een verlies van bijna 122 miljoen dollar, tegenover een verlies van 344 miljoen dollar een jaar eerder. Per aandeel kwam het verlies uit op 0,24 dollar. De marktverwachting lag op 0,31 dollar verlies. In de nabeurshandel op Wall Street daalde het aandeel 5 procent. AMC maakte donderdag ook bekend dat het een speciaal dividend uitkeert in de vorm van preferente aandelen. Beleggers krijgen één zogeheten AMC Preferred Equity unit, oftewel APE, voor elk Class A aandeel, met een waarde van 0,01 dollar per aandeel. Update: om titel te corrigeren Bron: ABM Financial News

