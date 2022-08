Uber verrast positief Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink meer omzet geboekt en de winstgevendheid zo flink opgevoerd. Dat maakte de Amerikaanse aanbieder van taxi- en bezorgdiensten dinsdag bekend. De reserveringen bij Uber liepen op jaarbasis met 33 procent op tot 29,1 miljard dollar. Dat was binnen de 28,5 tot 29,5 miljard dollar die Uber vooraf verwachtte. De omzet verdubbelde ruimschoots tot 8,1 miljard dollar. Ondanks deze omzetgroei leed Uber nog altijd een verlies van 2,6 miljard dollar. Dat is inclusief een tegenvaller van 1,7 miljard dollar door afwaarderingen op investeringen van Uber. De aangepaste EBITDA steeg wel met 873 miljoen dollar tot 364 miljoen dollar. Daarmee kwam de marge uit op 1,3 procent. Vorig jaar in het tweede kwartaal was dit nog een negatieve marge van 2,3 procent. Zowel de omzet als de aangepaste EBITDA overtrof de verwachtingen van Wall Street. De operationele kasstroom was 439 miljoen dollar, een stijging van 780 miljoen dollar op jaarbasis. Voor het derde kwartaal mikt Uber op 29,0 tot 30,0 miljard dollar aan reserveringen en een aangepaste EBITDA van 440 tot 470 miljoen dollar. De kwartaalcijfers van Uber worden juichend onthaald. Het aandeel lijkt 11 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

