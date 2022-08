Correctie: Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 41,00 naar 39,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De kwartaalcijfers waren volgens analist Frank Claassen op alle vlakken sterk, waarbij OCI profiteerde van een hoge vraag en buitengewoon hoge kunstmestprijzen. De vrije kasstroom en de afbouw van schulden waren "verrassend" sterk en dit gaf ruimte om aandeelhouders extra te belonen, zo zag de analist. De geplande dividenduitkering van 3,55 euro per aandeel over de eerste helft van dit jaar was veel hoger dan de 2,00 euro waar Degroof Petercam eerder op mikte. "Een dubbelcijferig dividendrendement in slechts een halfjaar", aldus Claassen. Ondanks de beter dan voorziene resultaten verwacht Degroof niet dat het de EBITDA-ramingen voor 2022 en 2023 hoeft aan te passen. De ramingen kunnen mogelijk zelfs wat omlaag. Claassen verwacht in 2023 namelijk een normalisering van de prijzen. Het aandeel OCI steeg dinsdagochtend met 5,4 procent tot 34,38 euro. Correctie: om koersdoelverlaging aan te geven. Bron: ABM Financial News

