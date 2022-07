Exxon Mobil overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, dankzij de hoge olieprijzen en een hogere productie. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de energiereus. Exxon Mobil boekte het afgelopen kwartaal een recordwinst van 17,9 miljard dollar, ofwel 4,21 dollar per aandeel, in vergelijking met 5,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Het vorige record dateert uit het tweede kwartaal van 2012 toen het concern een nettowinst van 15,9 miljard dollar boekte. De aangepaste winst kwam uit op 4,21 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 3,84 dollar. De omzet steeg tot 115,7 miljard dollar, tegen 67,7 miljard dollar vorig jaar. Ook dit was ruim boven de consensus van 111,3 miljard dollar. Exxon meldde de olie- en gasproductie in het Permian basis in de eerste helft van dit jaar met ongeveer 130.000 vaten te hebben verhoogd. De raffinage werd het afgelopen halfjaar ook opgeschaald met 180.000 vaten per dag. De operationele kasstroom bedroeg het afgelopen kwartaal 20 miljard dollar dankzij de hogere productie, hogere marges en goede kostenbeheersing. De investering bedroegen in het tweede kwartaal en in de eerste jaarhelft van dit jaar respectievelijk 4,6 miljard dollar en 9,5 miljard dollar. Het aandeel Exxon Mobil noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.