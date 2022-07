Sterke eerste jaarhelft LVMH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH heeft in het eerste zes maanden van het jaar fors meer verkocht, waarbij bij alle segmenten sprake was van een dubbelcijferige autonome groei. Dit meldde het Franse luxemerk dinsdag nabeurs. De omzet steeg in de eerste jaarhelft met 28 procent tot 36,7 miljard euro. Autonoom was sprake van een groei van 21 procent. De terugkerende winst steeg met 34 procent op jaarbasis naar 10,2 miljard euro, met een operationele marge van 27,9 procent. Dat betekende een stijging van 1,3 procentpunt op jaarbasis. Onder de streep resteerde een nettowinst van 6,5 miljard euro, een stijging van 23 procent op jaarbasis. De mode- en lederwarendivisie, met de merken Dior en Louis Vuitton, deden het goed met een groei van 31 procent tot 13,9 miljard euro omzet. Qua regio’s waren Azië en de Verenigde Staten de sterkhouders. "We zien de tweede helft van het jaar met vertrouwen tegemoet, maar gezien de huidige geopolitieke en gezondheidssituatie zullen we waakzaam blijven en rekenen op de wendbaarheid en het talent van onze teams om onze wereldwijde leiderspositie in luxegoederen in 2022 verder te versterken", zei CEO Bernard Arnault in een toelichting. Bron: ABM Financial News

