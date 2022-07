ING verlaagt koersdoel ASML stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ASML stevig verlaagd van 800,00 naar 630,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. ING denkt dat er nog vele jaren van sterke groei in het verschiet liggen voor ASML, en dat biedt opwaarts potentieel voor de marges en de aandeelhoudersbeloning. De bank besloot echter de taxaties voor 2022 te verlagen, nu ASML versneld systemen neerzet bij klanten en op locatie test. Daardoor wordt er ongeveer 2,8 miljard euro aan omzet doorgeschoven naar 2023. Het aandeel ASML daalt dinsdag 0,3 procent naar 526,90 euro. Bron: ABM Financial News

