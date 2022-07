Herbert Diess weg als topman Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Herbert Diess is topman af van Volkswagen. Dit werd vrijdagavond bekendgemaakt. Volkswagen zegt in een persbericht dat het vertrek van Diess een gezamenlijk besluit is. Een exacte reden voor het vertrek van Diess werd niet gegeven. De taken van Diess worden per 1 september overgenomen door Oliver Blume, die tegelijk ook voorzitter blijft van Porsche. Bron: ABM Financial News

