Direct resultaat Wereldhave onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de huurinkomsten zien dalen en ook het directe resultaat liep terug, maar het indirecte resultaat leverde een mooie plus op. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds. CEO Matthijs Storm sprak van een volatiele en onzekere macro-economische markt, maar waaronder Wereldhave een "erg solide" eerste halfjaar afleverde. de bezoekersaantallen en omzet liggen inmiddels weer op het niveau van voor de corona-uitbraak, voegde de topman toe. "De verhuurmarkt in de drie landen waarin we opereren is erg actief en boven onze verwachting geweest", zei Storm. Hierdoor bleef de bezettingsgraad rond de 96 procent. De nettohuurinkomsten daalden in de eerste zes maanden van dit jaar op jaarbasis met 8,9 procent naar 56,0 miljoen euro. Wereldhave boekte een direct resultaat van 39,4 miljoen euro. Het indirecte resultaat, dat bepaald wordt door de waarde van het vastgoed, kwam uit op 5,4 miljoen euro, na een negatief resultaat van 74,0 miljoen euro een jaar eerder vanwege afschrijvingen, waardoor het totale resultaat in de afgelopen periode 44,8 miljoen euro bedroeg. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 30,4 miljoen euro. Per aandeel bedroeg het directe resultaat 0,81 euro en het indirecte resultaat 0,03 euro. Een jaar eerder was dit respectievelijk 0,93 positief en 1,90 euro negatief. Outlook Wereldhave verwacht dit jaar nog altijd een direct resultaat te boeken in de bandbreedte van 1,55 tot 1,65 euro per aandeel, nadat het vastgoedfonds deze bandbreedte dit jaar al tweemaal verhoogde. Aan begin van het jaar stond de outlook nog op 1,40 tot 1,50 euro per aandeel. Wereldhave herhaalde dat 2022 het laatste jaar zal zijn van winstdalingen. Vanaf volgend jaar rekent het vastgoedfonds op een jaargroei van 4 tot 6 procent, mede dankzij kostenreducties. Daardoor kan volgens CEO Storm ook het dividend steeds met 4 tot 6 procent omhoog. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.