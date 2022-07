Corbion sluit kredietfaciliteit af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft een zogenoemde revolverende kredietfaciliteit afgesloten ter waarde van 450 miljoen euro en met een looptijd van vijf jaar. Dit maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend. De rente hangt af van de jaarlijks door Corbion gerealiseerde verbetering van de duurzaamheidsperformance en is gekoppeld aan de duurzaamheidsinitiatieven van Corbions strategie Advance 2025. De nieuwe kredietfaciliteit vervangt een bestaande faciliteit en voorziet enerzijds in de liquiditeit die nodig is voor algemene ondernemingsdoeleinden en anderzijds in de financiële armslag voor verdere groei van de onderneming. De lening heeft een looptijd van initieel vijf jaar tot juli 2027, maar biedt de mogelijkheid de looptijd twee keer met telkens één jaar te verlengen. De rentemarge is ongewijzigd ten opzichte van de vorige kredietfaciliteit. De lening is verstrekt door een internationaal syndicaat van zes bankrelaties. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.