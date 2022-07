Deutsche Bank verlaagt koersdoel Adyen fors Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 2.750,00 naar 2.070,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Nooshin Nejati wees op zorgen over de volumes van fintechbedrijf in de komende kwartalen, in het licht van de voorziene vertraging in e-commerce en een mogelijke recessie in 2023. Nejati keek al eerder naar de mogelijkheid van een recessie en de impact daarvan op betaalbedrijven. De analist concludeerde toen dat de volumes veerkrachtig zouden moeten blijven, geholpen door consumenten die vaker essentiële producten met een bankpas afrekenen tijdens een macro-economische crisis. Volgens de analist hebben betaalbedrijven de impact van de inflatie grotendeels afdekt en kan de inflatie zelfs gezien worden als gunstig voor betaalbedrijven, gezien zij doorgaans een bepaald percentage vragen per transactie. Als de prijzen stijgen, stijgen de fees ook, aldus de analist. Bovendien rekenen consumenten tijdens een crisis vaker kleine bedragen af, hetgeen zich vertaalt in meer transacties dan in normale tijden, zo stelde Nejati. Ook dit is volgens hem positief voor betaalbedrijven. Het aandeel Adyen steeg vrijdag met 0,3 procent tot 1.408,20 euro. Bron: ABM Financial News

