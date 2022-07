Boris Johnson stapt op als premier van VK Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse premier Boris Johnson heeft donderdag zijn vertrek aangekondigd. De markten hielden al rekening met het vertrek van Johnson en in aanloop naar de aankondiging steeg het Britse pond in waarde. De reden voor de koersstijging is volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade dat beleggers hopen dat de nieuwe premier zal trachten een betere relatie te krijgen met de Europese Unie, in plaats het gevecht op te zoeken over de Ierse kwestie. Aslam waarschuwt echter dat louter een nieuwe premier de problemen in het VK niet zal oplossen. Het pond stijgt donderdagmiddag 0,4 procent naar 1,1977 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.