'Ben & Jerry's klaagt Unilever aan om verkoop Israelische tak'

(ABM FN-Dow Jones) Ben & Jerry's klaagt moederbedrijf Unilever aan om te voorkomen dat het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern zijn zakelijke belang in de Israëlische tak van de ijsmaker verkoopt. Dit schreef persbureau Reuters woensdag. Eind juni werd aangekondigd dat Unilever het belang heeft verkocht aan Avi Zinger, eigenaar van American Quality Products, de huidige licentiehouder in Israël. Het ijs zal voortaan in Israël en de Westelijke Jordaanoever worden verkocht onder de Hebreeuwse en Arabische naam, maar het merk behoudt dezelfde 'look en feel' en het blijft hetzelfde ijs. Ben & Jerry's probeert hier nu een stokje voor te steken. Ben & Jerry's besloot vorige jaar het ijs met de Amerikaanse merknaam niet langer op de Westelijke Jordaanoever meer te verkopen, in verband met de bezetting door Israël. Daarop besloot Unilever zijn belang te verkopen. Maar door de verkoop, wordt Ben & Jerry's alsnog gedwongen om ijs te verkopen op de Westelijke Jordaanoever. Als gevolg klaagt de ijsmaker nu het moederbedrijf Unilever aan. In een reactie zegt Unilever dat het in zijn recht staat om het bedrijf te verkopen en dat de transactie ook al is afgerond. Unilever gaf eind juni al aan dat de onafhankelijke raad van Ben & Jerry's besluiten mag nemen over de sociale missie van het bedrijf, maar dat Unilever de primaire verantwoordelijkheid heeft voor financiële en operationele besluite. Bron: ABM Financial News

