Berenberg zet Just Eat Takeaway op verkooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is begonnen met het volgen van Just Eat Takeaway en heeft het aandeel op de verkooplijst gezet met een koersdoel van 16,30 euro.

De analisten van de zakenbank stelden dat Just Eat sterk is in Duitsland en Nederland, maar dat de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk onder druk zullen blijven staan. Wel zal Just Eat winstgevend worden in het VK, maar vermoedelijk niet zo sterk als het bedrijf eerder had gedacht.

Het Amerikaanse Grubhub zal worden verkocht, maar met een geschatte verkoopprijs van minder dan 1 miljard dollar, zal dit de activistische aandeelhouders vermoedelijk niet tevreden stellen, denkt Berenberg. "En we betwijfelen of de opbrengst zal worden teruggegeven aan de aandeelhouders, zoals wordt gehoopt."

En hoewel het VK uiteindelijk winstgevend wordt en er een oplossing komt voor de VS, zijn er nog veel andere markten die op de winstgevendheid van Just Eat blijven drukken, aldus de analisten. De maaltijdbezorger moet volgens Berenberg veel meer doen om de portefeuille op orde te krijgen.

Het aandeel Just Eat Takeaway zal op korte termijn onder druk blijven staan en een verkoop van Grubhub zal teleurstellen. Dat is reden voor Berenberg om de opvolging van het aandeel te beginnen met een verkoopadvies. "We prefereren Delivery Hero."

Het aandeel Just Eat Takeaway sloot dinsdag 1,1 procent lager op 18,11 euro.