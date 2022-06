Just Eat Takeaway verhoogt commissie meeste Europese landen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway verhoogt de commissies die restaurants betalen in de meeste Europese landen. Dit laat de maaltijdbezorger maandag weten na vragen van ABM Financial News. Het gaat om verhogingen van gemiddeld 1 procentpunt. Als reden voor de verhoging wijst de maaltijdbezorger op de aanhoudende inflatie en hogere bedrijfskosten. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de commissie in meerdere landen wordt verhoogd. "We begrijpen natuurlijk dat het vervelend is als tarieven stijgen, zeker nu dat voor veel leveranciers geldt", aldus de onderneming in een toelichting. Thuisbezorgd.nl blijft voor restaurants volgens Just Eat Takeaway "veruit de goedkoopste manier om reclame te maken" en levert het gemiddelde restaurant ruim 120.000 euro aan extra omzet op. "We leveren bovendien duurzame verpakkingsmaterialen, e-bikes en kleding en bieden ondersteuning bij de inkoop." Just Eat Takeaway verhoogt de commissies in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten niet, zo bevestigde het bedrijf maandag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.