Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nadat cijfers wezen op een tragere economische groei, maar nog geen krimp. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,8 procent op 400,40 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,9 procent naar 13.029,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,5 procent met een stand van 5.887,76 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,2 procent naar 7.073,75 punten. De voorlopige inkoopmanagersindices in juni kwamen voor Duitsland, Frankrijk en de eurozone allemaal een stuk lager uit dan in mei. Maar met standen boven de 50 wijzen de cijfers nog altijd op groei. De eerste haperingen zijn volgens econoom Chris Williamson van Markit inmiddels zichtbaar, nu de verhoogde vraag na de coronacrisis begint af te nemen. Hij wees erop dat de inflatie hard stijgt en het vertrouwen onder zowel consumenten als ondernemers afneemt. De macro-economische agenda biedt donderdag inzicht in de wekelijkse steunaanvragen in de VS, die naar verwachting met 4.000 dalen naar 225.000, en verder de inkoopmanagersindices over juni en de tweede getuigenis van Jerome Powell, maar dan nu voor het Huis van Afgevaardigden. Aan het eind van de middag volgen nog de van woensdag uitgestelde wekelijkse olievoorraden. Olie werd donderdag goedkoper. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 2,5 procent in het rood op 103,53 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 109,09 dollar werd betaald, een daling van 2,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0506. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0566 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0562 op de borden.



Bedrijfsnieuws Met in Parijs vier en Frankfurt zes plussen domineerde het rood, net als op woensdag, weer de koersenborden. Alleen het aantal koersverliezen onder het procent lag op beide beursvloeren iets hoger dan een dag eerder rond het middaguur het geval was. In Parijs deden de koers van de aandelen van luxemerken het goed. De koers van het aandeel L'Oréal won 1,8 procent, van Hermès 1,4 procent en van LVMH 1,2 procent. In Frankfurt gingen de aandelenkoersen van Beiersdorf en Adidas aan de leiding met winsten van 1,3 en 0,8 procent. In Amsterdam steeg de koers van het aandeel bierbrouwer Heineken 2,1 procent en in Brussel liep die van sectorgenoot AB InBev 0,7 procent op. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 3.759,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 30.483,13 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.053,08 punten. Bron: ABM Financial News

