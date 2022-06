BAM verkoopt Wayss & Freytag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf BAM heeft het aandelenbelang in werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau verkocht met een boekwinst van ongeveer 50 miljoen euro. Dit maakte de bouwer uit Bunnik dinsdag voorbeurs bekend. Koper is ZECH Building. Zech heeft in het najaar van 2021 ook de activiteiten verworven van BAM Deutschland. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Als die toestemming binnen is, kan de transactie in het derde kwartaal worden afgerond. Met de boekwinst was geen rekening gehouden bij de eerder gepubliceerde winstverwachting voor 2022, die een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van 2021 inhoudt. Bovendien zal de transactie leiden tot een kleinere balans. De kapitaalratio zal volgens de bouwer verbeteren met ongeveer 2 procent. "Wij beschouwen de huidige transactie als een omvangrijke stap voor de aanpassing van de portfolio van onze groep, gebaseerd op onze strategie Building a sustainable tomorrow. BAM richt zich op groeimarkten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar wij beschikken over schaalgrootte en concurrentievoordeel", zei CEO Ruud Joosten van BAM in een toelichting. Wayss & Freytag zit in Frankfurt am Main en is actief in de Duitse markt voor weg- en waterbouw en in internationale tunnelbouw. De jaaromzet bedraagt ruim 500 miljoen euro. Het bedrijf heeft 1.000 medewerkers. Bron: ABM Financial News

