Vivoryon presteert conform verwachting

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft in het eerste kwartaal van 2022 zoals verwacht gepresteerd, ondanks een gestegen verlies. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Duitse biotechbedrijf met een notering in Amsterdam.

In het eerste kwartaal spendeerde Vivoryon 5,8 miljoen euro aan R&D. En naar eigen zeggen werd er goede vooruitgang geboekt met de verdere ontwikkeling van behandelingen voor Alzheimer. Zowel de studie in de VS als in Europa ligt volgens Vivoryon op schema. Medio 2022 denkt het bedrijf een update te kunnen verstrekken.

Netto leed het bedrijf een verlies van 6,4 miljoen euro, een miljoen euro meer dan in de eerste drie maanden van 2021. In heel 2021 leed Vivoryon een verlies van 12,7 miljoen euro, wat wel beter was dan de 15,6 miljoen euro verlies in 2020.

Vivoryon merkte op dat de ontwikkelingen in de afgelopen maanden conform verwachting waren.

Eind maart had Vivoryon nog 7,7 miljoen euro in kas. Dat was circa een halvering ten opzichte van de kas eind 2021.

Inmiddels is er een private plaatsing geweest, waarmee 21,0 miljoen euro is opgehaald. Daarmee denkt het bedrijf door te kunnen tot in ieder geval eind mei 2023.