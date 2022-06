ING groeit voorzichtig maar is ambitieus met kosten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) ING wil de inkomsten in de komende jaren voorzichtig laten groeien, maar tegelijk ook de de kosten verlagen, waardoor het rendement op eigen vermogen naar 12 procent moet stijgen in 2025. Dat maakte de bank maandag bekend, voorafgaand aan zijn beleggersdag. Voor de periode 2022 tot en met 2025 streeft de bank naar een gemiddelde jaarlijkse groei van de inkomsten met 3 procent. De fee-inkomsten moeten daar nog steeds een flinke bijdrage aan leveren: die wil ING met 5 tot 10 procent laten stijgen. De kostenratio zou moeten dalen naar 50 tot 52 procent in 2025. Bij een kernkapitaalbuffer van ongeveer 12,5 procent moet het rendement op eigen vermogen dan uitkomen op 12 procent, meent de bank. Daarnaast wil de bank in 2025 voor 125 miljard euro aan duurzame financiering hebben gemobiliseerd voor de klanten van de zakenbank. De beleggersdag van ING vindt maandagmiddag plaats. De hogere doelstelling voor het rendement was voorspeld door Bank of America, dat ervan uitgaat dat ING een forse hoeveelheid kapitaal gaat teruggeven aan de aandeelhouders. Daardoor zal het rendement stijgen. ING mikte eerder op 10 tot 12 procent en zat met het rendement nog rond 9 procent. Kepler Cheuvreux voorspelde een bandbreedte van 11 tot 13 procent. De doelstelling voor de kostenratio is ambitieuzer dan Kepler Cheuvreux voorzag. De analist ging uit van 52 tot 54 procent als nieuw doel. ING zei niets over de kapitaaluitkering in het persbericht. Dit was door analisten van Morgan Stanley ook niet verwacht, hoewel dit het belangrijkste onderwerp is voor veel beleggers. Morgan Stanley denkt dat ING de komende jaren 7 miljard euro aan overtollig kapitaal kan teruggeven aan aandeelhouders. Bank of America denkt zelfs aan 15 miljard euro in drie jaar tijd, door dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Bank of America heeft een koopadvies, net als Kepler, terwijl het advies bij Morgan Stanley op Gelijkgewogen staat. Bron: ABM Financial News

