Update2: Fed verhoogt rente met 75 basispunten

AEX herstel, of testen lagere supportlevels.



De oorlogssituatie in Rusland met inmiddels hoge olie- en gasprijzen jagen de inflatie en rentestanden verder aan. Speculaties over verder stijgende olieprijzen blijft lastig en vrijwel onvoorspelbaar. Het wordt echter voor de verschillende olieproducerende landen wel lucratief en erg aanlokkelijk productie te verhogen wat mogelijk een prijsdrukkend effect zou kunnen geven. Het verdere verloop van het huidige oorlogsconflict laat zich niet voorspellen wat je terugvindt in het inflatie- c.q. renteverloop en volatiele indicies.



Voor (AEX)Index handelaren een lastige situatie. Normaal gesproken is een index redelijk te ‘sturen’ richting expiratie. Het AEX-index mandje kan, indien gewenst, worden aangepast door bijv. een groter gedeelte aandelen op te nemen met hoge AEX-weging, en minder zwaarwegende stocks onder te wegen. Scherpe beleggers en traders zal het niet ontgaan zijn dat sommige individuele AEX-aandelen zich soms wel erg volatiel gedragen en hiermee als hefboom werken op de koers van de AEX. Je zou kunnen stellen dat de AEX Index is feitelijk een equivalent is van een aandeel met een koers van ca. 683.



De professionele handel dirigeert veelal de AEX-koers naar een niveau waarbij de openinterest situatie tussen call, put en future voor hen het meest voordelig is. ‘Problemen’ doen zich echter voor indien de volatiliteit dermate hoog is en de AEX door bepaalde thresholds zakt, of stijgt en men moet coveren of moet geven.(verkopen) wat de beweging vergroot. Daarnaast expireren AEX-opties soms tegelijkertijd met de opties van individuele stocks, wat meer complexer is waardoor bewegingen erg onvoorspelbaar maakt.



Any way, komende week is uitdagend en wellicht bepalend voor het verdere koersverloop van de verschillende indices waaronder AEX. Een ‘matige’ rentestap van de FED is in beginsel minder belastend voor de beurs maar zou als zwak kunnen worden uitgelegd. Een ferme rentestap zou een forse neerwaartse reactie kunnen geven, maar uiteindelijk als daadkrachtig kunnen worden uitgelegd, hetgeen de markten wellicht doet herstellen. Sowieso erg lastig hoe de markt dit oppakt. Mocht de AEX-index verder corrigeren en duurzaam onder het 650 blijven, dan is de verwachting dat de verkoopdruk blijft aanhouden en de daling mogelijk zal versnellen. Primaire beleggers (traders, particuliere beleggers enz.)verkopen als eerste bij een correctie. Mochten de indices langer onder druk blijven dan zouden ook secundaire beleggers (uitstroom uit aandelenbeleggingsfondsen, verkopen of aanpassingen van vermogensbeheerder enz.) voor een vervolggolf kunnen zorgen. Zover is het nog niet, AEX 680 is een tussentijds steunniveau, AEX 666 en 650 zijn de twee volgende belangrijke punten.



Bijlage: grafiek AEX



Good luck en happy trade.