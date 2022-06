Didi opent ruim 50 procent hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Didi Global lijkt liefst 52 procent hoger van start te gaan op de New York Stock Exchange. Ook Full Truck Alliance en Kanzhun zullen maandag tientallen procenten hoger openen. De Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering staan in de belangstelling na een artikel in The Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant zullen Chinese toezichthouders de drie bedrijven weer toestaan om nieuwe gebruikers toe te laten. Bronnen van de krant zeggen dat die goedkeuring mogelijk al deze week bekend wordt gemaakt. Kort nadat deze drie bedrijven een notering in de VS kregen, begon de Chinese toezichthouder een onderzoek. Er was vrees in Beijing dat de data die de drie verzamelden niet veilig waren en zo een gevaar voor de nationale veiligheid vormden. De apps van de drie moesten worden geweerd uit app stores en nieuwe gebruikers aannemen werd verboden. De Wall Street Journal meldt dat de drie bedrijven wel moeten rekenen op een boete, en dat vooral die voor Didi hoog kan uitvallen. Ook zou Beijing een klein belang in de drie bedrijven eisen en een rol van betekenis bij het maken van belangrijkste bedrijfsbeslissingen. Afgelopen maand kreeg Didi groen licht van zijn aandeelhouders voor een notering in Hongkong en een vertrek van de NYSE. Ook Full Truck Alliance zou een notering in Hongkong willen. Bron: ABM Financial News

