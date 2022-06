Mazars en Value8 bereiken schikking

Investeringsmaatschappij Value8 en accountant Mazars hebben besloten de lopende juridische procedure te beëindigen. Dat hebben beide partijen vandaag in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt.

De kwestie betrof de door Mazars aangespannen zaak voor een extra kostenvergoeding voor de jaarrekeningcontrole over het boekjaar 2017. Mazars had die zaak bij de rechtbank verloren (uitspraak februari 2021), maar was in hoger beroep gegaan. De rechtbank stelde toen ook vast dat Mazars de geheimhouding had geschonden.

In het persbericht staat nu dat beide partijen hun verwijten intrekken en de procedure beëindigen. De details van de schikking worden niet bekendgemaakt.

CEO De Vries van Value8 laat in een reactie weten zeer tevreden te zijn met de schikking. Hij geeft aan dat de schikking geen financiële impact heeft op de resultaten van Value8.