GSK neemt vaccinproducent Affinivax over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GlaxoSmithKline neemt het Amerikaanse Affinivax over voor maximaal 3,3 miljard dollar. Dit meldde de Britse farmareus dinsdag. GSK, dat zijn consumententak gaat afsplitsen, wil zich richten op het versterken van zijn pijplijn met vaccins. Affinivax uit Boston ontvangt direct een betaling van 2,1 miljard dollar en kan daarnaast 1,2 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen tegemoet zien. Affinivax ontwikkelt vaccins voor pneumokokkenziekten, waaronder longontsteking, meningitis en mildere ziektes zoals sinusitis. De deal wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar afgerond. GSK bevestigde dinsdag verder de outlook voor heel 2022 en de middellange termijn verwachtingen, met een omzetgroei van meer dan 5 procent per jaar tussen 2021 en 2026 en een aangepaste operationele winstgroei van 10 procent. Het aandeel GSK stijgt dinsdag licht. Bron: ABM Financial News

