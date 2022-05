Dell verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Dell Technologies heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de marktverwachting gepresteerd. Dit meldde het Amerikaanse IT-bedrijf donderdag nabeurs. In het kwartaal bleef de vraag naar computerhardware sterk, net als de verkoop van zakelijke PC's. Dell zei niets over enige impact op de activititen van de coronalockdowns in China en de oorlog in Oekraïne. Eerder had het bedrijf verklaard geen producten meer te zullen verkopen in Rusland. In de verslagperiode steeg de omzet met 16 procent op jaarbasis naar 26,1 miljard dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een omzet van 25 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 1,84 dollar, wat veel beter was dan de 1,25 tot 1,50 dollar waar Dell zelf op rekende. Analisten gingen uit van 1,39 dollar per aandeel. In de nabeurshandel stijgt het aandeel Dell bijna 6 procent. Bron: ABM Financial News

