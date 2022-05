Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na afgenomen groei-indicaties in de eurozone en een winstwaarschuwing maandag nabeurs in de Verenigde Staten.

De brede STOXX Europe 600 index eindigde met een verlies van 1,1 procent op 431,58 punten. De Duitse DAX daalde 1,8 procent naar 13.919,75 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,7 procent tot 6.253,14 punten. De Britse FTSE zakte 0,4 procent naar 7.484,35 punten.

Britse nutsbedrijven verloren terrein op speculatie dat de Britse regering een extra belasting wil heffen op de extra inkomsten.

"Markten in Europa hebben een deel van de winsten van gisteren ingeleverd, bedrukt door meer bewijzen van economische zwakte in de vorm van een fors lagere winstverwachting van het Amerikaanse sociale-media-bedrijf Snap en een matig inkoopmanagersrapport", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Naeem Aslam, marktanalist bij AvaTrade, vinden beleggers het lastig om richting te kiezen. Enerzijds waren er maandag berichten dat de Verenigde Staten de importheffingen voor China willen intrekken, maar anderzijds waarschuwde president Joe Biden China om Taiwan met rust te laten, wat de geopolitieke onzekerheid voedde, aldus Aslam.

Goldman Sachs denkt dat er meer Chinese faillissementen in aantocht zijn uit de vastgoedsector, zo merkte beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op. Om de sector te ondersteunen besloot de Chinese overheid eerder deze maand om de rentes te verlagen.



's Middags bleken de nieuwe woningverkopen in april hard te zijn gedaald, van 709.000 in maart tot 591.000 in april. De inkoopmanagersindices in Europa lieten in mei minder sterke groei zijn. In de VS was dat ook zo.

De mondiale staalproductie daalde in april 5 procent op jaarbasis. In maart was dit nog 6 procent. Zowel in China als in de EU en de VS daalde de productie.

De olieprijs daalde nauwelijks. Een juli-future West Texas Intermediate stond 0,5 procent lager op 109,85 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 109,83 dollar werd betaald. Maandag kostte een vat WTI kortstondig meer dan Brent-olie, terwijl deze doorgaans enkele dollars lager noteert.

De euro/dollar steeg verder en noteerde op 1,0725. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0689 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Een winstwaarschuwing van het Amerikaanse social mediabedrijf Snap gisteravond nabeurs doet de stemming geen goed. Eind april zei het bedrijf nog een omzetgroei te verwachten van 20 tot 25 procent op jaarbasis bij een EBITDA-resultaat van 0 tot 50 miljoen dollar, maar deze doelstellingen zal Snap niet halen, zo liet het maandag weten.

Techaandelen in Europa deelden mee in de malaise. Adyen was een zware daler met 7 procent en ook internetinvesteerder Prosus, met een groot belang in het Chinese Tencent, leverde ruim 6 procent in.

Shell krijgt ruime steun van aandeelhouders voor zijn klimaatplannen. Bijna 80 procent van het aanwezige kapitaal temde voor de plannen. Shell wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Een minderheid van 20 procent steunde de plannen van Follow This', dat de energietransitie bij Shell wil versnellen. Het aandeel daalde in Londen bijna een procent.

Financiële waarden waaronder Banco Santander, Deutsche Boerse en ING sloten hoger, net als maandag, vermoedelijk door de hogere rentes die de Europese Centrale Bank in het vooruitzicht stelt.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen verloren dinsdag terrein. De S&P500 verloor 2,11 procent tot 3.888,90 en technologiebeurs Nasdaq daalde 3,3 procent tot 11.150,41 punten.

De S&P 500 index won maandag 1,9 procent op 3.973,75 punten, de Dow Jones index steeg 2,0 procent op 31.880,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 11.535,27 punten.