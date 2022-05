Aegon verkoopt belang in Spaanse joint venture Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft het belang van 50 procent in de Spaanse joint venture met Liberbank verkocht voor 177 miljoen euro aan Unicaja Banco. Dit maakte Nederlandse verzekeraar maandagavond bekend. In 2021 fuseerde Liberbank met Unicaja Banco. De verkoopprijs is gebaseerd op 22 keer het operationeel resultaat van de joint venture, die onder meer levensverzekeringen en pensioenproducten aanbiedt aan Spanjaarden. Aegon zegt te willen groeien in Spanje en Portugal via zijn joint venture met Banco Santander voor niet-leven producten alsook door zijn eigen distributiekanalen. Aegon denkt de verkoop aan Unicaja Banco in de tweede jaarhelft te kunnen afronden, mits de toezichthouder met de transactie akkoord gaat. Bron: ABM Financial News

