Obligatie: Oostenrijk komt met groene obligaties

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Oostenrijk zal naar voorbeeld van een aantal andere landen uit de eurozone groene obligaties uitgeven. De uitgifte van groene obligaties blijft dit jaar achter in vergelijking tot vorig jaar. Met de plannen van Oostenrijk kan hiermee een inhaalslag worden gemaakt. Een groene obligatie is een gewone obligatie, maar met dit verschil dat het met de emissie opgehaalde geld moet worden gebruikt voor de financiering van 'groene' projecten, zoals de energietransitie en duurzame, milieuvriendelijke projecten. Volgens ING, blijft de uitgifte van groene staatsobligaties in Europa achter bij het recordvolume van vorig jaar. Tot op heden is er dit jaar voor 8,6 miljard euro aan dergelijke staatsobligaties uitgegeven, tegen meer dan 27 miljard euro in dezelfde periode een jaar geleden. Het recordvolume aan emissies van vorig jaar was volgens ING met name te danken aan nieuwkomers op de markt. Italië, bijvoorbeeld, haalde 8,5 miljard euro op met zijn eerste groene obligatie met een looptijd van 20 jaar. Nu Oostenrijk naar verwachting de markt zal betreden, zou er in de komende weken en maanden sprake kunnen zijn van een inhaalrace, verwacht ING. Naar verwachting zal Oostenrijk obligaties uitgeven met looptijden variërend van acht tot twintig jaar, zoals de meeste andere Europese landen ook doen. Maar Oostenrijk zou ook van plan zijn om 20 procent van de obligaties die heeft uitgeeft een korte looptijd mee te geven, en dat is volgens ING een noviteit. Bron: ABM Financial News

