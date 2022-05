Futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 1,1 procent in het groen. Aandelenmarkten zijn deze week onder druk komen te staan door bezorgdheid over de wereldwijde groei. Beleggers vroegen zich af hoe agressief de Federal Reserve zou reageren op de hoge inflatie en de coronalockdowns in China, die de economische activiteit beperkten en de bevoorradingsketens in de war schopten. Ook de teleurstellende kwartaalrapporten van supermarktketens zoals Walmart en Target hebben voor druk op de aandelenmarkten gezorgd. De tij lijkt wel iets te keren vrijdag. Optimisme wakkerde ’s ochtends in Azië aan, nadat de Chinese centrale bank de rente dat fungeert als benchmark voor hypotheken heeft verlaagd. Dit is een maatregel die naar verwachting de huizenmarkt van het land zal ondersteunen. De andere rentes bleven ongewijzigd. “We hebben op dit moment een groeischrik vanuit China en het monetaire beleid bijt in de VS. Vanochtend werd het sentiment dus geholpen door de actie van China”, aldus strateeg Arun Sai, van Pictet Asset Management. Wel moet er nog bewijs komen dat een zachte landing van de economie mogelijk is. Olie werd vrijdag iets duurder. De euro/dollar noteerde op 1,0583. Bedrijfsnieuws Applied Materials heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar minder winst behaald dan verwacht, onder meer door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Deere verhoogde de outlook, na sterker dan verwachte cijfers in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar. Slotstanden De S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent op 3.900,79 punten, de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 31.253,13 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.388,50 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.