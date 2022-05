Valuta: euro stevig onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stevig onder de 1,05 doller, na 's ochtends vroeg nog op 1,0514 dollar te hebben genoteerd.

"De Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag over april lijken de markt niet gerust te stellen", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank donderdag tegen ABM Financial News. "Die waren weliswaar wat minder hoog dan in maart, maar de afname was minder dan gehoopt en daarmee lijkt de markt er toch rekening mee te houden dat de Federal Reserve een rentebeleid kan gaan voeren, waarmee min of meer een recessie wordt geforceerd, om zo de inflatie omlaag te krijgen. Dit maakt de stemming in de valutamarkt niet bepaald risicobereid", aldus Koopman.

Koopman verwacht dat de euro de komende tijd verder onder druk komt te liggen, omdat de trek naar de dollar, ook vanuit de markt voor cryptovaluta, aanhoudt. "Wij houden, zoals gisteren al aangeduid, rekening met een euro van 1,03 op een termijn van drie maanden, waarbij we een niveau in de buurt van pariteit niet uitsluiten", aldus de marktanalist van Rabobank donderdag.

Koopman wees zijdelings in het licht van het sentiment ook op de groei van de Britse economie over het eerste kwartaal. "Weliswaar liet die een plus zien, maar maart liet daarin een verzwakking zien en dat voedt de angst voor stagflatie", aldus Koopman.

Voor vandaag lijken de Amerikaanse producentenprijzen over april de volgende blikvanger te zijn. Vrijdag gaat de aandacht wat Koopman betreft uit naar het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over mei, "omdat daarin de inflatiedata zich kunnen doorvertalen", aldus Koopman.

Het Verenigd Koninkrijk publiceerde vandaag de eerste groeiraming van de economie van het land over het eerste kwartaal, die op kwartaalbasis uitkwam op 0,8 procent en op jaarbasis op 8,7 procent. De Britse industriële productie over maart daalde ten opzichte van februari met 0,2 procent. Het handelstekort in het eerste kwartaal liep op naar het hoogste punt sinds de Britten dit cijfer bijhouden en was met 25,2 miljard Britse pond ook veel hoger dan de verwachte 18,5 miljard pond.

Naast de producentenprijzen, ingeschat op een stijging op een stijging op maandbasis van 0,5 procent tegen 1,4 procent op maandbasis in april, wordt donderdag in de VS ook gekeken naar de wekelijkse steunaanvragen, die naar verwachting dalen van 200.000 naar 194.000.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag verantwoording af over de stabiliteit in het financiële systeem tegenover een daarvoor aangesteld comité van het Huis van Afgevaardigden.

De euro noteerde donderdag 0,7 procent lager op 1,0440 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8563 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,5 procent en noteerde op 1,2191 dollar.