Beroep Bayer bij Roundup-zaak in VS op de helling Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat het Hooggerechtshof een beroep van Bayer in de kwestie Roundup afwijst. Het beroep van Bayer betreft een zaak die aangespannen is door een inwoner van de staat Californië, die beweert non-Hodgkin te hebben opgelopen als gevolg van onkruidverdelger Roundup en die door een jury een schadevergoeding van 25 miljoen dollar is toegekend. Volgens zakenbank Jerreries is de kans dat het Hof het beroep afwijst nu groter geworden. Bayer is al enige tijd verwikkeld in een juridische gevecht na de claim dat zijn onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kanker zou veroorzaken. Bayer heeft in totaal 4,5 miljard dollar aan voorzieningen getroffen om te voldoen aan claims die voortvloeien uit de kwestie. Rechtszaken over Roundup achtervolgen Bayer sinds het bedrijf het product in handen kreeg na de acquisitie van Monsanto in 2018 voor 63 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.