Hersteldag in Amsterdam, Besi en Randstad voeren AEX aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs herstelde dinsdagochtend wat van de verliezen van een dag eerder. De AEX won rond de klok van elf uur 1,1 procent op 673,67 punten. "Angst voor van alles en nog wat beheerste gisteren de stemming op de Europese beurzen. Zorgen over hoge inflatie, oplopende rentes en afnemende economische groei bepaalden, net als vorige week, het sentiment", zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. "Een economische groeivertraging en hogere rentes hoeven helemaal niet dramatisch uit te pakken voor beleggers", aldus Wiersma. "Je moet alleen wat selectiever zijn in de keuzes die je maakt." Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade is het belangrijk te vermelden dat als de inflatiecijfers daadwerkelijk een piek hebben gezet, de Fed minder hawkish zal worden. "Dit zou automatisch betekenen dat de huidige vrees voor het havikachtige monetaire beleid van de Fed overtrokken is", aldus Aslam. "De huidige verkoopgolf op de beurzen kan dan ook een kans zijn voor beleggers." Hier en daar pikten beleggers vanochtend weer wat aandelen op, met aanzienlijke koerswinsten voor onder meer Besi, Randstad en PostNL. "In Europa lijken koopjesjagers actief te zijn", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Wel merkte hij op dat de volatiliteitsindex met een stand van 35 op een hoog niveau blijft liggen. "Beleggers mogen rekenen op aanhoudende volatiliteit." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0573. De olieprijzen stegen met 0,7 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Besi 4,2 procent en Randstad 2,6 procent. Just Eat Takeaway.com won 0,1 procent. Just Eat kondigde vanochtend het vertrek uit Roemenië aan. Ook meldde Tiger Global een kleiner belang in Just Eat. ArcelorMittal noteerde onderaan met een verlies van 0,8 procent. In AMX won PostNL 4,1 procent. Het aandeel kreeg op maandag nog een dreun, na een tegenvallende update over het eerste kwartaal. Het postbedrijf verlaagde onder meer de outlook voor heel dit jaar. InPost verloor 4,7 procent, terwijl Galapagos en OCI tot 2,7 procent inleverden. In de AScX klom Azerion 5,0 procent. Ease2pay schoot 8,2 procent omhoog. Ease2pay heeft samen met Rabobank een app gelanceerd om makkelijker te kunnen parkeren. Bron: ABM Financial News

