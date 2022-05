Glass Lewis en ISS adviseren voor overname Accell te stemmen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Zowel Glass Lewis als Institutional Shareholder Services adviseren aandeelhouders van Accell om voor het overnamebod van KKR van 58,00 euro per aandeel te stemmen tijdens de aanstaande buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 mei. Dit bleek maandag uit hun proxy rapporten. Glass Lewis is van mening dat aandeelhouders het meeste baat hebben bij een open verkoopproces, waarbij biedingen kunnen worden aangetrokken van alle geïnteresseerde partijen. Dat is bij Accell niet gebeurd. Echter, Glass Lewis rekent er niet op dat er nog een beter bod komt van een andere partij. Het bod van KKR dat er ligt, is redelijk en in het belang van de aandeelhouders. Glass Lewis beveel dan ook aan om voor het bod te stemmen. Dat geldt ook voor ISS, dat erkent dat het overnameproces enkele gebreken kent, onder meer omdat Accell niet gekozen heeft voor een open verkoopproces maar ook dat aandeelhouder Teslin onderdeel is van het consortium dat Accell wil overnemen. Er is echter ook geen andere bieder, aldus ISS. Daarom ziet het geen redenen om aandeelhouders te adviseren tegen het bod te stemmen. Het aandeel Accell noteert maandag licht lager op 56,95 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.