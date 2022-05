Beursblik: Jefferies zet Prosus op Houden

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies gaat Prosus weer volgen met een Houden advies en een koersdoel van 46,00 euro. Dat is 9 euro lager dan het koersdoel van Jefferies voordat de zakenbank het volgen van het aandeel opschortte.

Prosus kan worden gezien als een manier om tegen een korting te beleggen in Tencent. Maar het bestuur van Prosus mag alle dividenden van zijn belang in Tencent gebruiken om te investeren in snelgroeiende maar verlieslatende internetbedrijven. Dit kan waarde creëren, maar ook vernietigen, waarschuwde Jefferies.

Omdat moederbedrijf Naspers de volledige controle heeft over Prosus, hebben andere aandeelhouders niets te vertellen. Wie gelooft in Tencent kan daarom het aandeel beter rechtstreeks kopen, volgens de analisten.

De overige investeringen van Prosus zijn niet substantieel genoeg, met zo'n 15 procent van de totale waarde. Wel gelooft Jefferies dat sommige van deze durfinvesteringen "abnormale rendementen" gaan opleveren. Momenteel heeft de markt echter minder trek in groei-investeringen die zich nog niet hebben bewezen qua verdienmodel. Dit drukt op de waardering.

De huidige korting op de onderliggende waarde van 55 procent is groter dan het historische gemiddelde van 40 procent. Prosus is als geheel nu 20 procent minder waard dan het belang in Tencent, terwijl die korting normaal gesproken 15 procent is. Dit suggereert wat opwaartse ruimte.

Gezien die factoren en de huidige waarderingen zien de analisten een Houden advies als terecht. Als Prosus meer in winstgevende bedrijven zou gaan investeren, als China minder streng wordt voor de techsector, of als beleggers weer meer trek krijgen in verlieslatende groeibedrijven, kan dat advies veranderen.

Het aandeel Prosus sloot vrijdag op 42,21 euro.