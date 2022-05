Lavide winst rechtszaak over aandelenclaim van Amelie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lavide is in een rechtszaak omtrent een aandelenclaim van Amelie Holding in het gelijk gesteld. Dit meldde de lege beurshuls donderdag. De zaak betreft een dispuut, daterend uit 2018, over de claim van Amelie dat het bedrijf recht heeft op 300.000 aandelen Lavide in het kader van een earn-out regeling. Lavide heeft die claim altijd als onterecht beschouwd. Lavide heeft meermalen aangeboden om de 290.000 aandelen B die Amelie Holding bezat te converteren naar aandelen A. Amelie ging niet op dit voorstel in en zei beide zaken als een onlosmakelijk geheel te beschouwen. De rechter kwam echter tot dezelfde conclusie als Lavide en stelde het bedrijf in het gelijk. De rechter eist nu dat de 290.000 aandelen B alsnog worden geconverteerd naar aandelen A. Helaas waren de juridische kosten van het voeren van verweer tegen de claim aanzienlijk, zei Lavide. Bron: ABM Financial News

