Winststijging Shell nog iets sterker dan voorzien

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het eerste kwartaal van 2022 de winst flink zien stijgen en zelfs nog iets harder dan analisten hadden verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van de energiereus. "De voortgang met ons aandeleninkoopprogramma en de reductie van de schuld tonen aan dat we goed op koers liggen", zei CEO Ben van Beurden in een toelichting. Door de oorlog in Oekraïne heeft de handelstak van Shell goed weten te profiteren van alle onrust in de markt. Shell bevestigde dit vorige maand al. Het vertrek uit Rusland, dat Shell recent aankondigde, zal evenwel vermoedelijk 4 tot 5 miljard dollar kosten. Na belastingen nam Shell in het eerste kwartaal een voorziening van 3,9 miljard dollar. Resultaten In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende Shell 9.130 miljoen dollar, op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders. Dat was duidelijk meer dan de 8.671 miljoen dollar die analisten in doorsnee hadden voorzien. In het eerste kwartaal van 2021 verdiende Shell 3.234 miljoen dollar en in het vierde kwartaal van 2021 was dit 6.391 miljoen dollar. Aan de winst droeg de tak Integrated Gas 4,1 miljard dollar bij. De divisie Upstream leverde 3,5 miljard dollar op. De gemiddelde analistenverwachting was dat bij de tak Integrated Gas de winst in het eerste kwartaal uitkwam op 4,5 miljard dollar. Voor de divisie Upstream werd een winst voorzien van 3,6 miljard dollar. De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in het eerste kwartaal uit op 14,8 miljard dollar, exclusief werkkapitaal. Door de analisten werd dit ingeschat op 15,7 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 11,1 miljard dollar. De schuld bedroeg eind maart 48,5 miljard dollar. Dat was een kwartaal eerder nog 52,6 miljard dollar. Aan het einde van het eerste kwartaal was de gearing 21,3 procent, tegen 23,1 procent eind december. Inmiddels is circa de helft van het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 8,5 miljard dollar afgerond. Het resterende deel van 4,5 miljard dollar wordt naar verwachting voor de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal afgerond. Bron: ABM Financial News

