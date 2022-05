Beursblik: UBS verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor Universal Music Group verhoogd van 27,00 naar 29,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Volgens analist Richard Eary kwam UMG dinsdagavond met solide kwartaalresultaten op de proppen. De omzet steeg met bijna 22 procent naar 2,2 miljard euro. Dat was 5 procent meer dan de analistenconsensus had voorzien. Daarentegen stonden de marges wel iets onder druk, merkte Eary op. Maar vorig jaar in het eerste kwartaal profiteerde UMG van het terugdraaien van een voorziening. Als hiervoor wordt gecorrigeerd bleef de marge zo goed als onveranderd, aldus de analist. Na deze kwartaalcijfers besloot UBS om de winsttaxaties voor UMG iets te verhogen. Voor 2022 tot en met 2025 gingen de omzetramingen met ongeveer 4 procent omhoog. UMG is volgens de bank van hoge klasse, met weinig risico en a-cyclisch. De markt zal volgens UBS in de komende tien jaar verdubbelen en UMG zal zijn dominante positie weten vast te houden. Het aandeel stijgt woensdag 2,1 procent naar 22,67 euro. Bron: ABM Financial News

