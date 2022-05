Brussel stelt ban op Russische olie voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een ban op Russische olie voorgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Nadat eerder al Russische kolen in de ban gingen, is nu de afhankelijkheid van Russische olie aan de beurt, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in een speech. "Laten we duidelijk zijn, het gaat niet makkelijk worden. Sommige lidstaten zijn sterk afhankelijk van Russische olie", aldus Von der Leyen. "Maar we moeten er simpelweg werk van maken. We stellen nu een ban op Russische olie voor." Wel zal dit proces ordentelijk zijn, aldus de voorzitter, om de impact zo klein mogelijk te houden. Tegelijk kondigde Von der Leyen ook andere nieuwe sancties aan, gericht op hoge Russische officieren en andere Russen die verdacht worden van oorlogsmisdaden. Verder worden drie banken, waaronder Sberbank, van het banksysteem SWIFT afgesneden. Dit is de zesde ronde van sancties inmiddels. "Met al deze stappen ontnemen we de Russische economie het vermogen om te diversifiëren en te moderniseren. Poetin wilde Oekraïne van de kaart vegen. Het zal hem duidelijk niet lukken." Over de nieuwe voortellen van Von der Leyen moet nog worden gestemd door de lidstaten. Vooral de olieban zal vermoedelijk de nodige weerstand oproepen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.