BNP Paribas ziet winst aantrekken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien aantrekken, dankzij een opleving in de handelsinkomsten. Dit maakte de Franse bank dinsdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de winst naar 2,1 miljard euro tegen 1,8 miljard euro een jaar eerder. De opbrengsten stegen op jaarbasis van 11,2 miljard naar 12,6 miljard euro. De cijfers werden aangepast voor de nieuwe boekhoudkundige regels IFRS 5, waardoor de resultaten van BancWest buiten de cijfers vallen. Deze tak wordt verkocht. Wordt IFRS 5 niet toegepast, dan kwam de omzet in het afgelopen kwartaal uit op 13,2 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 12 procent. De opbrengsten uit de zakelijke en institutionele tak trokken met 28 procent aan, mede dankzij een sterke stijging in de opbrengsten uit mondiale markten. De bank zei een sterk momentum te hebben gezien, ondanks een uitdagender klimaat. De doelstellingen voor 2025 werden gehandhaafd. De bank mikt onder meer op een gemiddelde groei van de opbrengsten met meer dan 3,5 procent per jaar. Bron: ABM Financial News

