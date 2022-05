Flash crash in Alibaba Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Alibaba daalde dinsdagochtend plotseling met 9 procent, volgens persbureau Reuters nadat Chinese staatsmedia meldden dat een persoon genaamd Ma was gearresteerd. De koers herstelde nadat duidelijk werd dat het niet om Jack Ma, de oprichter van Alibaba ging. Grote Chinese internetbedrijven liggen al langere tijd onder het vergrootglas van de Chinese autoriteiten. Vorig jaar verdween Ma ook maandenlang uit beeld, en ook toen was de vrees dat hij zou zijn opgepakt. Inmiddels wordt Ma af en toe weer gezien, maar zijn publieke optredens zijn schaars. Inmiddels noteert het aandeel Alibaba nog maar 0,7 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

