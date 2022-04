'Druk op ECB neemt toe'

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Duitsland is in april verder opgelopen, bleek donderdagmiddag uit voorlopige cijfers en dus neemt de druk op de Europese Centrale Bank toe om in actie te komen en het monetaire beleid te normaliseren. Dit schreef econoom Carsten Brzeski van ING donderdag in een analyse.

De inflatie in Duitsland kwam in april uit op 7,4 procent op jaarbasis, waar 7,2 procent was verwacht en na 7,3 in maart.

"Vooruitblikkend, met de oorlog in Oekraïne en aanhoudende spanningen en opwaartse druk op de energie-, grondstoffen- en voedselprijzen, zal de inflatie in Duitsland de komende maanden verder versnellen", aldus Brzeski.

Volgens de econoom van ING kan de ECB weinig doen om de inflatie direct omlaag te brengen, "tenzij ze olie, gas of microchips gaat produceren", maar het is wel moeilijk om een ??al te ruimhartig beleid te rechtvaardigen.

Het lijkt een uitgemaakte zaak dat de obligatie-opkopen van de centrale bank in juni worden beëindigd, maar "de vraag of de eerste renteverhoging echt in juli of pas in september zal komen, blijft zeer open", meent Brzeski.

"Alles zal tot de vergadering van juni afhangen van feitelijke gegevens. Tot nu toe zijn er nauwelijks harde data beschikbaar over de op handen zijnde impact van de oorlog in Oekraïne op de economie van de eurozone. Tegen juni zal de ECB een nieuwe reeks prognoses hebben, plus de eerste harde datapunten voor de maanden maart en april", aldus Brzeski.

Hoe beter deze gegevens zijn, hoe groter de kans op een vroege stijging van de rente en vice versa, aldus de econoom.

De Duitse tienjaarsrente noteert donderdagmiddag 10 basispunten hoger op 0,90 procent. De euro is gedaald tot 1,0500 dollar.