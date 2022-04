DSM in zee met Elanco in VS

(ABM FN-Dow Jones) DSM gaat met het Amerikaanse Elanco Animal Health een samenwerking aan om het gebruik van methaan terug te dringen. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf woensdag bekend.

Elanco krijgt onder deze samenwerking het recht veevoeradditief Bovaer van DSM in de VS te ontwikkelen en commercialiseren. Bovaer is een rundervoeder waarmee de uitstoot van methaan met 30 procent kan worden verminderd.

Bovaer biedt voor Elenco in de VS een omzetpotentieel van circa 200 miljoen dollar. DSM ontvangt royalties uit de verkopen in de VS en kan een voorafbetaling van enkele miljoenen verwachten. Ook ontvangt DSM een deel van de producten die Elanco ontwikkelt.

DSM wil via deze samenwerking met Elanco een bijdrage leveren aan de doelstelling van de VS om de uitstoot van methaan in 2030 met 30 procent hebben teruggebracht.