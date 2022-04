Barclays verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft na de kwartaalcijfers van ASML het koersdoel voor het aandeel met 50 euro verhoogd naar 950,00 euro en herhaalde het Overwogen advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Britse bank. Hoewel Barclays naar eigen zeggen al rekening hield met een opwaartse bijstelling van de outlook voor 2025 door ASML, "waren zelfs wij verrast door de omvang van die upgrade", schreven de analisten, die ASML op de favorietenlijst hebben staan. De Veldhovense toeleverancier denkt in 2025 de EUV-capaciteit te hebben verhoogd naar 90 stuks en voor DUV naar 600. Barclays rekende eerder op respectievelijk 80 en 400. Reden voor de bank om de omzettaxatie voor 2025 te verhogen van 33 naar 36 miljard euro. Daarmee ligt de raming van Barclays 25 procent hoger dan de analistenconsensus. "Beren zullen wellicht de nadruk leggen op de zwakkere winstverwachting voor 2022, maar wij menen dat de tegenwind vooral tijdelijk is." Bron: ABM Financial News

