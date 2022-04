'Just Eat Takeaway.com schiet tekort' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een teleurstellende groei van het aantal orders en de brutotransactiewaarde gerealiseerd. Dit stelde analist Giles Thorne van Jefferies woensdag. Volgens Thorne vielen de orders 3,7 procent lager uit dan waar de consensus rekening mee hield, terwijl de groei van de brutotransactiewaarde 1,2 procent achterbleef op de verwachtingen. De groeivertraging heeft volgens de analist vooral te maken met een verandering in het gedrag van consumenten, nu de coronacrisis steeds verder naar de achtergrond verschuift. Thorne benadrukte dat de maaltijdbezorger negatiever werd over de groei van de brutotransactiewaarde dit jaar. Just Eat Takeaway.com verwacht dit jaar dat de brutotransactiewaarde op jaarbasis met circa 5 procent zal groeien, waar eerder nog werd gerekend op circa 15 procent. De aangepaste EBITDA-marge zal tussen de min 0,5 en min 0,7 procent uitkomen en niet langer tussen de min 0,6 en min 0,8 procent. Dit impliceert volgens Jefferies dat het verlies kleiner zal zijn. Jefferies mikt op een verlies van 180 miljoen euro, tegen 225 miljoen euro onder de eerdere verwachting van de maaltijdbezorger. Jefferies heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com. Bron: ABM Financial News

