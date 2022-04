Dividend Heijmans goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van Heijmans heeft dinsdag ingestemd met het dividendvoorstel van 0,88 euro per aandeel over 2021. Dit maakte de bouwer na afloop van de vergadering bekend. Verder werd de jaarrekening 2021 vastgesteld en werd er decharge verleend aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen en raad van bestuur Ook heeft de jaarvergadering het bezoldigingsverslag 2021 en de voorgestelde machtiging met betrekking tot inkoop eigen aandelen goedgekeurd. Het bestuur van Heijmans is zo gemachtigd tot de uitgifte van gewone aandelen tot maximaal 10 procent van het huidige geplaatste kapitaal voor de duur van 18 maanden. Daarnaast is het bestuur ook gemachtigd tot uitgifte van een additionele 20 procent van het geplaatste kapitaal in geval van een claimemissie. Ook deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden. Ernst & Young Accountant LLP is benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2022 en 2023. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.