RoodMicrotec boekt stabiele inkomsten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in het eerste kwartaal van dit jaar stabiele inkomsten geboekt. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal werd inkomsten geboekt van 3,6 miljoen euro tegen 3,8 miljoen euro een jaar eerder. Projectvoorbereidingen drukten op de inkomsten. Exclusief deze post, steeg de omzet juist met 9 procent. Verder verbeterde de kaspositie van het bedrijf, aldus Rood, zonder dit te specificeren. Het orderboek trok met 16 procent aan ten opzichte van eind maart 2021. Voor het lopende jaar mikt Rood nog altijd op een omzet van 15 tot 15,6 miljoen euro. Wel wees het bedrijf op verstoringen in de aanvoerketen. En ook de oorlog in Oekraïne heeft een impact op het bedrijf, maar op korte termijn is er volgens het bedrijf geen sprake van een significante impact. Bron: ABM Financial News

