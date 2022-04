Tegenvallende omzetgroei Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal de omzetgroei onverwachts zien vertragen. Dit bleek dinsdag uit een kwartaalupdate van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie. De omzet gerelateerd aan opladen bedroeg 5,7 miljoen euro in het afgelopen kwartaal, een stijging van 186 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2021 werd op jaarbasis nog een omzetgroei van 206 procent gerealiseerd. ING mikte juist op een groeiversnelling naar 247 procent. Hoewel het thuiswerkadvies afgelopen kwartaal het wegverkeer en de vraag naar opladen nog beïnvloedde, toonde de markt voor de verkoop van batterijen sterk momentum, aldus Fastned. In het afgelopen kwartaal voegde Fastned 13 nieuwe stations toe aan haar netwerk, waaronder vier in Nederland, twee in Duitsland en drie in België. Daarmee kwam het totaal aantal stations aan het einde van het eerste kwartaal uit op 198 in zes landen. Fastned heeft 25 locaties verworven om nieuwe stations te bouwen, waarmee het totaal aantal verworven locaties op 353 uitkomt. ING mikte op een totaal aantal stations, dus een combinatie van stations die in de pijplijn zitten en die operationeel zijn, van 365. Fastned moet volgens ING de nodige successen boeken in de aanstaande tenders om aan 508 stations te komen die de bank in 2025 prognosticeert. De bezetting van het netwerk in het afgelopen kwartaal was 10,2 procent tegenover 7,5 procent een jaar eerder, enerzijds gedreven door meer laadsessies en anderzijds gedrukt door het openen van nieuwe stations en het uitbreiden van bestaande stations. De vergelijkbare bezettingsgraad bedroeg 13,3 procent. Vooruitblik In 2022 verwacht Fastned ten minste 65 stations te bouwen en het bouwtempo te versnellen met bijna 50 procent ten opzichte van 2021. Hiermee komt het totaal aantal stations op ten minste 253 tegen het einde van 2022. Naast de bouw van nieuwe stations verwacht Fastned de capaciteit van bestaande stations uit te breiden door, met name in Nederland en Duitsland, ongeveer 190 extra opladers te installeren. Als gevolg daarvan zal het totaal aantal laders eind 2022 zijn gestegen tot 1.200. Op 14 juni houdt Fastned voor het eerst een beleggersdag. Bron: ABM Financial News

